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Непогода надвигается на некоторые районы Карелии

Новости. Общество
16:44, 29 Января 2022
фото: © ИТАР-ТАСС / Александр Алпаткин

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МЧС предупреждает о резком ухудшении погоды в некоторых районах Карелии.

Сегодня с 21-24 часов с сохранением в течение суток следующего дня местами по юго-западным районам республики ожидается усиление юго-восточного, восточного ветра порывами до 15-17 м/с, на акваториях крупных водоемов до 20 м/с. Об этом информирует МЧС со ссылкой на Карельский ЦГМС.

Утром и днем 30 января по юго-западным районам республики ожидается местами сильный снег, метель.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Лахденпохский, Питкярантский, Сортавальский районы.

Спасатели рекомендуют не приближаться к проводам, провисшим низко над землей; не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередачи; ограничить поездки на личном автотранспорте; при выезде на личном автотранспорте убедиться в достаточности топлива на транспортном средстве, наличии инструмента (снеговая лопата, трос, буксировочное устройство), достаточности зарядки аккумуляторов сотовых телефонов, наличии номеров экстренных служб, источников дополнительного освещения (фонарик) и их исправности; не оставлять транспортные средства, не находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под напором снега; ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых; ограничить движение по пешеходным подвесным мостам.

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