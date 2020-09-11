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Непогода обрушится на Карелию

Новости. Погода
15:00, 12 Сентября 2020
фото: pixabay.com
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Сильные дожди и ветер прогнозируют на завтра, сообщили в МЧС Карелии.

Ночью и днем 13 сентября преимущественно по центральным и северным районам республики ожидается сильный дождь.

Ожидается и усиление ночью юго-западного, южного ветра, днем в большинстве районов республики – западного, северо-западного ветра порывами до 15-20 м/с.

Ночью 14 сентября по восточным и центральным районам республики сохранится порывистый западный, северо-западный ветер.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Беломорский, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сегежский, Сортавальский, Пудожский, Суоярвский районы, а также Петрозаводск и Костомукша.

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