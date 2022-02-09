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«Неправильное использование канализации может приводить к авариям даже на новых сетях»

Новости. Общество
13:32, 11 Февраля 2022
фото: Столица на Онего

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На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в администрации Петрозаводска обсудили причины аварий на сетях водопровода и канализации и дали оценку работе коммунальных служб при ликвидации последствий.

В администрации Петрозаводска по инициативе главы города Владимира Любарского состоялось внеплановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Поводом стали две крупные аварии на сетях водоснабжения и канализации, которые произошли в Петрозаводске 6 и 8 февраля и явились причиной затопления улиц в центре города и в районе Ключевского шоссе. Депутаты, представители профильных министерств и надзорных органов проанализировали случаи повреждений, дали оценку работе оперативных бригад, а также обсудили, как минимизировать последствия инцидентов.

Как пояснил технический директор «ПКС-Водоканал» Виталий Остапчук, в обоих случаях инцидент случился не по причине изношенности труб: срок службы сетей на улице Энгельса и Ключевском шоссе – примерно до 2040-го года, то есть их пока не требуется менять.

Главная причина выхода стоков из колодца на Энгельса – засор канализации, который был спровоцирован залповым сбросом сточных вод. В день аварии или чуть ранее кто-то выбросил в канализацию отходы, для нее не предназначенные.

«Так бывает, когда жители используют канализацию как мусоропровод, и выкидывают в нее все подряд, вплоть до строительного мусора, - сказал Виталий Остапчук. – И пока люди не поймут, что так делать нельзя, инциденты будут повторяться».

По словам технического директора «ПКС-Водоканал», в последнее время количество засоров на сетях канализации увеличилось в два раза. И не только потому, что горожане выкидывают в нее все подряд. Неочевидная причина – люди стали экономить воду; в результате трубы сильнее загрязняются и зашлаковываться из-за сокращения циркулирующей по ним жидкости. 

Как рассказал технический директор «ПКС- Водоканал» Виталий Остапчук, на сегодняшний день изношенность сетей водопровода и канализации в Петрозаводске составляет 70%. Для того, чтобы заменить физически устаревшие трубы, требуется более 10 миллиардов рублей.

«Работа по реконструкции сетей проводится постоянно, - отметил Виталий Остапчук. – Но не менее важна профилактическая работа с жителями. Потому что неправильное использование канализации может приводить к авариям даже на новых сетях».

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Сегодня 12:08
Обществоведение
«Канализацией пользуются как мусоропроводом»
На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в администрации Петрозаводска обсудили причины аварий на сетях водопровода и канализации и дали оценку работе коммунальных служб при ликвидации последствий.
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