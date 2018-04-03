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Новости. Общество
17:40, 03 Апреля 2018

Неправильное питание беременной женщины чревато серьезными болезнями для ребенка, считают медики

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На семинаре в Петрозаводске подвели итоги диспансеризации населения Карелии в 2017 году и обсудили факторы риска развития неинфекционных заболеваний.

Как рассказала заведующая Центром медицинской профилактики РК Наталья Прищепа, в 2017 году в республике прошли диспансеризацию 92,5% жителей Карелии, подлежащих медицинскому обследованию. Это на 12% больше, чем годом ранее. Наибольшее количество факторов риска выявлено у граждан 39-60 лет. 

"Самыми распространёнными факторами риска развития неинфекционных заболеваний у жителей Карелии являются нерациональное питание – 44,4%, избыточная масса тела – 25,1%, низкая физическая активность – 23,5%, потребление никотина – 16,2%, повышенное артериальное давление – 11,8%", - говорится в релизе карельского Минздрава. 

По словам педиатра центра здоровья для детей Городской детской больницы Петрозаводска Ольги Гуккинаой,  фундамент здоровья человека закладывается ещё до его рождения. Практикующие врачи должны не только лечить пациентов, но и обладать глубокими системными знаниями о возможности и необходимости как можно более ранней профилактики социально значимых заболеваний, отметила она. Ожирение, диабет, заболевания желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистые патологии – всё это в значительной мере обусловлено неправильным питанием ребёнка, а зачастую и матери, до его появления на свет.

"Избыточная масса тела и ожирение – бич современного человечества. У более половины людей, живущих на Земле, есть эти факторы риска, и такую ситуацию изменят здоровые пищевые привычки и активный образ жизни", – подчеркнула главный внештатный диетолог Минздрава Карелии Нина Вунш.

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