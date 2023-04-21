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Непреодолимая тяга к алкоголю толкнула жителя Карелии на жестокое избиение бывшей жены

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13:38, 15 Июня 2023
фото: © factroom.ru

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Житель Карелии, который чуть не убил свою бывшую жену, отделался принудительными работами сроком на четыре года.

Житель Суоярвского района в поисках денег на спиртное вломился в квартиру экс-супруги, угрожал ее убить, затем повалил на диван и несколько раз ударил по лицу и голове, после чего сбросил женщину с дивана и начал душить. 

Он также вынес из ее квартиры имущество на сумму более 20 тысяч рублей. Спустя несколько дней «герой» украл мобильный телефон своей знакомой, чтобы его продать.

При этом, после того, как мужчина осознал, что сделал, он написал явки с повинной, в суде полностью признал себя виновным и раскаялся. 

Суоярвский суд учел это и отправил злоумышленника на четыре года принудительных работ с удержанием 15% заработка в пользу государства.

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