Непрерывный мониторинг обстановки на Лососинской плотине продолжится в новогодние праздники

Работа по контролю за состоянием Лососинской плотины будет вестись в непрерывном режиме в течение новогодних праздников. Об этом договорились участники межведомственного совещания, состоявшегося в Петрозаводске.

В совещании приняли участие представители ключевых ведомств и организаций: МЧС по Республике Карелия, Карелприроды, Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, Карельского филиала Росгидромета, Невско-Ладожского бассейнового водного управления Росводресурсов, администрации Прионежского района, а также подрядной организации — ООО «ТАРК».

Гидрометеорологическая обстановка в период праздников потребует повышенного внимания. Как сообщила заместитель начальника Карельского ЦГМС — начальник Гидрометцентра Наталья Пронина, в Петрозаводске и Прионежском районе сохранится неустойчивая погода. Существует вероятность образования шуги (мелкого льда) в водохранилище и зажоров на реке Лососинке. Однако, по словам специалиста, имеющийся запас по уровню воды позволяет рассчитывать, что ситуация будет развиваться в штатном режиме. Подрядчик, отвечающий за эксплуатацию гидротехнического сооружения, подтвердил готовность к работе в праздничные дни.

— Мы продолжаем непрерывный мониторинг обстановки на плотине. Ежедневно отслеживаем уровень воды в верхнем и нижнем бьефе, осматриваем инженерные сооружения по всей длине плотины, рабочий и ремонтный затворы, сороудерживающую решетку. На данный момент уровень воды на плотине чуть ниже нормы, есть запас для маневрирования затвором и проведения при необходимости сбросов воды, — заявил генеральный директор ООО «ТАРК» Александр Панин заявил.

Для детальной оценки ситуации на месте уже запланирован комиссионный выезд на плотину. Он состоится 3 января.