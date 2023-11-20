Мэрия Петрозаводска предоставила ребенку-инвалиду непригодное для проживания и угрожающее здоровью жилье

Следком возбудил уголовное дело по факту нарушения жилищных прав ребенка-инвалида.

В Петрозаводске Следком Карелии возбудил уголовное дело о халатности, сообщили в пресс-службе ведомства.



Следствие установило, что в 2014 году суд обязал администрацию Петрозаводска предоставить матери и ее несовершеннолетней дочери, которая является инвалидом-колясочником, жилье, отвечающее требованиям индивидуальной программы реабилитации.

В 2022 году администрация карельской столицы предоставила семье жилое помещение, которое было признано непригодным для проживания инвалида-колясочника, не отвечало требованиям для его реабилитации и создавало угрозу для здоровья ребенка.



Следователь осмотрел квартиру и установил, что жилье было предоставлено с нарушениями установленных норм: раньше это были офисные помещения, потом их переоборудовали. Квартира имеет дефекты, а ее планировка исключает возможность проживания инвалида-колясочника.



Следователи проводят необходимые следственные действия и установлены все обстоятельства произошедшего, отметили в пресс-службе Следкорма Карелии.