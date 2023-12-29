Неприятную находку обнаружила жительница Петрозаводска в развесных конфетах из местного магазина

Пост с фотографиями появился в одном из городских пабликов.

В паблике Моя Древлянка | Сообщество жителей появился пост от жительницы Петрозаводска, которая пожаловалась на неудачную покупку.

«Вот такие чудесные конфеты „Маска“ (на развес) мы купили перед Новым годом в „Магните“ на Древлянке по адресу: Лососинское шоссе, 38-А. В новогодние праздники дело до конфет не дошло, а вот вчера решили попить чайку с вкусняшками. Сказать, что были в шоке, это ничего не сказать!», — гласит текст сообщения.

Как пояснили знающие жители в комментариях, обнаруженная находка — не что иное, как личинки пищевой моли. «Значит хорошие конфеты, натуральный состав. Черви абы что есть не будут», — отметил один из горожан.