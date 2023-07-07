Непристегнутый пассажир вылетел из авто после ДТП на трассе в Карелии

В субботу, 8 июля, в Сегежском районе водитель Volkswagen Polo отправил свое авто в кювет.

В ночь на 8 июля, в 03.00, на 48 километре автодороги А-137 на Костомукшу 21-летний водитель Volkswagen Polo не справился с управлением.



Машина оказалась в кювете, где опрокинулась. В результате ДТП травмирован 37-летний пассажир, который не был пристегнут ремнем безопасности и вылетел из салона автомобиля.



Об этом рассказали в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.