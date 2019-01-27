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Новости. Общество
14:55, 27 Января 2019

Непроходимый мост в районе Карелии решили почистить

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В Пряжинском районе жители поселка не могли пройти через мост из-за нечищеных обочин.

Напомним, жители поселка Кутижма рассказали "Столице на Онего", что снегоуборочная техника не чистит обочины моста. И из-за этого попасть из одного конца поселка в другой очень трудно. 

В редакцию позвонили жители поселка и рассказали, что 25 января мост решили почистить. Трактор приехал в Кутижму специально, чтобы убрать от снега непроходимый мост.

А 26 января приехали еще машины и все хорошо убрали. После всех манипуляций подъехали сотрудники одной из служб и все отфотографировали.

"Теперь мы можем спокойно передвигаться по поселку, не так сильно переживая за свою жизнь, за то, что нас может сбить машина, пока мы бежим по заснеженному мосту. "Оперативная" работа администрации поселения. Жаль только, что для этого потребовалось связываться со СМИ", - пишет читатель. 

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Комментарии

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кир
2019-01-27 15:32:36
Обленились люди до предела. Вручную мост почистить слабо было?
Гость
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