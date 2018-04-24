"Непростая ситуация": Мирошник прокомментировала случай с падением лицеиста из окна 3-го этажа

Комиссия управления образования до конца этой недели планирует завершить проверку по факту падения учащегося из окна 3-го этажа лицея №13, сообщила глава Петрозаводска Ирина Мирошник.

Напомним, 16 апреля в больницу с травмами был доставлен подросток, выпавший из окна третьего этажа лицея №13. Правоохранительные органы организовали доследственную проверку по факту случившегося. Расследованием инцидента также занялась администрация города. Как рассказала во вторник журналистам Ирина Мирошник, комиссия управления образования завершит проверку до конца этой недели, после чего будет дана оценка действиям руководства и работников лицея. Случившееся глава города охарактеризовала как "непростую ситуацию".

"Даже если результаты в отношении ребенка будут таковы, что мы их не сможем огласить в силу защиты персональных данных, а там непростая ситуация, однозначно мы прокомментируем, дадим оценку деятельности педагогического коллектива, руководства лицея. Потому что какая бы ни была сложная ситуация с ребенком, все равно образовательное учреждение ответственно за все происходящее в нем", - отметила она.