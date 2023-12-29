Нерадивые парковщики Петрозаводска мешают работать мусороуборочной технике

Реоператор зафиксировал семь случаев, когда мусоровозы не смогли подъехать к контейнерной площадке из-за припаркованных машин.

В понедельник, 1 числа, карельский экологический оператор зафиксировал семь случаев, когда мусоровозы не смогли подъехать к контейнерной площадке из-за припаркованных машин.



Администрация Петрозаводска и КЭО просят водителей не парковать машины у контейнерных площадок, сообщили в мэрии города.



Напомним, в конце года таких случаев за одни сутки было 28.