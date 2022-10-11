Нерадивые жители райцентра в Карелии выбросили на улицу целую гору хлеба

В центре Кеми неизвестные выбросили рядом с контейнерами множество буханок хлеба.

В паблике «Подслушано l Кемь» горожане пожаловались на нерадивых земляков, которые выбросили на улицу хлеб.



«Люди! Что же вы делаете? Сегодня утром в 10 метрах от помойки на Ленина, 3 появилась гора хлеба. Неужели нельзя было сложить этот хлеб в корзину, поставить около магазина и написать, что хлеб с истекшим сроком реализации на корм птицам и животным? Бесплатно. А так... Просто слов нет».



Ранее в поселке Тэдино Лоухского района местные жители пожаловались на волка, который разорвал собаку.