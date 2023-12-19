Нерадивый отец стал платить алименты только под угрозой лишиться права управления авто

Даже уголовная ответственность не побудила мужчину к выплате алиментов.

Судебным приставам предстояло взыскать задолженность по алиментам с жителя карельской столицы.

В ходе исполнительного производства и бесед с должником судебным приставам Петрозаводска стало ясно, что без применения мер принудительного исполнения права ребенка не восстановить.

Выяснилось, что за должником не было зарегистрировано ни недвижимого имущества, ни автотранспорта, ни самоходной техники, на что можно было бы обратить взыскание.



Пр этом должника неоднократно ограничивали в праве на выезд за пределы России.



Кроме того, должник был привлечен к уголовной ответственности за неуплату алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка. Но даже уголовная ответственность не побудила мужчину исполнять свои обязанности добровольно.



А вот когда судебный пристав временно ограничил должника в праве управления автомобилем, мужчина, хоть и не имел машины в собственности, все же оформил трудовые отношения официально.



Петрозаводчанин сообщил о своем официальном трудоустройстве, судебный пристав вынес постановление об обращении взыскания на его доход и направил работодателю для исполнения.



Теперь под контролем судебных приставов деньги ежемесячно перечисляются на содержание ребенка.