Нерадивый отец в Карелии уклонялся от родительских обязанностей и даже скрывал, где находится

Житель города горняков Карелии задолжал по алиментам, но приставы нашли его и обязали выплачивать деньги на содержание ребенка.

Отец ребенка, житель Костомукши, не платил алименты и скрывал, где находится, уклоняясь таким образом от родительских обязанностей. За время, пока мужчина скрывался, его задолженность по алиментам составила более 500 тысяч рублей.

Чтобы восстановить нарушенные права ребенка, приставам предстояло взыскать с должника алименты.

Судебные приставы объявили гражданина в исполнительный розыск и установили не только местонахождение, но и источник доходов мужчины.

В отношении злостного неплательщика приставы составили протокол об административном правонарушении и направили материалы дела на рассмотрение мировому судье.

В результате принятых приставами мер деньги стали перечисляться на содержание ребенка.

Административное наказание костомукшанину будет установлено в судебном порядке, отметили в пресс-службе ведомства.