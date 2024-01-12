Нерадивый отец в Карелии вместе с алиментами выплатит и неустойку

По иску прокурора Прионежского района с неплательщика алиментов суд взыскал неустойку.

Прокуратура Прионежского района провела проверку по обращению 28-летней местной жительницы об уклонении ее бывшего супруга от уплаты алиментов на содержание их малолетней дочери.

Надзорный орган установил, что мужчина, несмотря на наличие источников дохода, с 2021 года нерегулярно платил алименты на содержание ребенка. В результате образовалась задолженность больше 300 тысяч рублей.

По семейному законодательству при образовании задолженности по вине лица, обязанного уплачивать алименты, на такое лицо по решению суда возлагается обязанность выплатить неустойку.

В связи с этим прокурор района обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с мужчины неустойки за каждый день просрочки уплаты алиментов на содержание ребенка.

Суд удовлетворил требования прокурора и обязал нерадивого отца наряду с алиментами выплатить матери ребенка неустойку больше 80 тысяч рублей.