Нерадивый поставщик пытался накормить детей в Карелии свиной печенью

Сотрудники Россельхознадзора Карелии нашли в школах и детсадах запрещенные продукты.

Россельхознадзор Карелии провел проверку питания детей в школах и детских садах республики. Установлено, что в некоторые из них поставили запрещенные для детского питания продукты, а именно свиную печень.



Такая продукция была поставлена в учреждения в Петрозаводске, Лоухском, Калевальском, Муезерском, Пряжинском районах республики.



По каждому факту были отправлены письма в профильные ведомства для принятия мер.



Управление Роспотребнадзора по Карелии ответило, что в школы и детские сады высланы предостережения.