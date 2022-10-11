Нерадивый поставщик пытался накормить детей в Карелии свиной печенью

Сотрудники Россельхознадзора Карелии нашли в школах и детсадах запрещенные продукты.
Россельхознадзор Карелии провел проверку питания детей в школах и детских садах республики. Установлено, что в некоторые из них поставили запрещенные для детского питания продукты, а именно свиную печень.
Такая продукция была поставлена в учреждения в Петрозаводске, Лоухском, Калевальском, Муезерском, Пряжинском районах республики.
По каждому факту были отправлены письма в профильные ведомства для принятия мер.
Управление Роспотребнадзора по Карелии ответило, что в школы и детские сады высланы предостережения.
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