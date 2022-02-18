Неравнодушные люди помогли найти пенсионера с потерей памяти

Полиция Петрозаводска сообщила об успешном окончании розыска пожилого мужчины, страдающего потерей памяти.

Напомним, что накануне вечером полиция Петрозаводска объявила в розыск 85-летнего пенсионера, который ушел от здания речного вокзала и потерялся. Мужчина страдает потерей памяти, дезориентирован и не разговаривает, поэтому к его поиску активно подключились средства массовой информации и популярные паблики в соцсетях, которые разместили объявления о случившемся.

Как сообщили в полиции Петрозаводска, именно благодаря этой помощи, пенсионера удалось найти: неравнодушный гражданин, видевший ориентировку в соцсетях, доставил разыскиваемого в ближайшее подразделение полиции.