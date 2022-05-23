Неравнодушных жителей Петрозаводска просят помочь очистить от мусора Докторскую аллею и парк Лесной ключ

На этой неделе в Петрозаводске пройдут субботники на Перевалке и Ключевой, сообщили в администрации города.

В карельской столице продолжается традиционная весенняя акция «Чистый Петрозаводск». Коллективы организаций, неравнодушные жители помогают приводить в порядок общественные территории города.

На этой неделе субботники пройдут на Перевалке и Ключевой. 25 мая в 16.00 активистов ждут на территории Докторской аллеи, а 27 мая в 16.00 - в парке Лесной Ключ.

В мэрии напомнили, что инициативные граждане могут самостоятельно организовать субботники. Для этого необходимо согласовать со специалистами дату, время и место планируемого мероприятия. Телефоны для связи: 71-35-66, 71-35-90.

О предоставлении инвентаря и времени вывоза мусора следует договориться заранее. Все твердые коммунальные отходы, собранные во время экологической акции, необходимо упаковать в пакеты и оставить в одном месте (на территории проведения субботника).