Неравнодушный водитель мусоровоза спас черепах в Петрозаводске

Василий Евстратов, водитель мусоровоза, приехал на очередную точку по маршруту забрать смешанные отходы из темных контейнеров, но забрал оттуда живых черепах.

Внимание Василия привлек объект, оставленный рядом с баками. Им оказался специальный, полностью оснащенный контейнер для содержания черепах вместе с живыми питомцами внутри. Василий сообщил о своей находке диспетчеру Ирине, которая забрала их себе, сообщает Карельский экологический оператор.

По словам КЭО, черепахи принадлежат к виду красноухих, который широко распространен по всему миру. В России эта порода часто встречается в водоёмах Южного и Кавказского, реже — Центрального Федерального округа, и даже имеются единичные находки в водоёмах Урала и Сибири. В 2020 году эксперты заявили, что черепахи адаптировались к зиме и живут в различных городских водоёмах, куда их выпускают местные жители.

— Теперь спасенные черепашки привыкают к новому дому, окруженные заботой и в безопасности.

Напомним, в середине октября по факту жестокого убийства котёнка в Петрозаводске возбуждено уголовное дело.