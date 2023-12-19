Нервная сегежанка лишила отца своего мужа зрения одним ударом стеклянной банки

Сегежский горсуд вынес приговор по делу о семейном скандале.
Сегежский городской суд огласил приговор молодой женщине по обвинению в нанесении тяжких травм.
Сегежанку признали виновной в том, что, будучи нетрезвой, она устроила скандал в квартире родителей своего молодого человека.
Злоумышленница поссорилась с отцом своего супруга, схватила стеклянную банку и бросила ее в лицо соперника. Мужчина ослеп на один глаз.
Суд учел все смягчающие и отягчающие обстоятельства дела, в том числе, наличие у подсудимой маленького ребенка, и приговорил виновницу к условному сроку в два года, с испытательным сроком в два с половиной года, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.
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