Нервная сегежанка лишила отца своего мужа зрения одним ударом стеклянной банки

Сегежский горсуд вынес приговор по делу о семейном скандале.

Сегежский городской суд огласил приговор молодой женщине по обвинению в нанесении тяжких травм.



Сегежанку признали виновной в том, что, будучи нетрезвой, она устроила скандал в квартире родителей своего молодого человека.



Злоумышленница поссорилась с отцом своего супруга, схватила стеклянную банку и бросила ее в лицо соперника. Мужчина ослеп на один глаз.



Суд учел все смягчающие и отягчающие обстоятельства дела, в том числе, наличие у подсудимой маленького ребенка, и приговорил виновницу к условному сроку в два года, с испытательным сроком в два с половиной года, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.