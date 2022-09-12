Красивые и успешные женщины в красном вышли на площадь Петрозаводска

Девушки в красном на площади Кирова привлекли внимание сотни прохожих и даже полицию, которая решила, что здесь проходит несанкционированный митинг.

А туристы из Карелии второй день публикуют яркие фото красавиц и их красного флешмоба.

Оказалось, что танцующие петрозаводчанки в красном — это участницы закрытого клуба SUPERWOMAN — клуба красивых, успешных женщин в Петрозаводске.

Попасть туда может не каждая. Лишь те, кто пройдет через всем известный в городе проект преображения женщин SUPERWOMAN.

Примечательно, что проект Федерального масштаба, запущенный уже в 13 городах, берет свое начало как раз из столицы Карелии. Его вдохновитель и основатель Анна Матросова — известный и популярный блогер в Карелии (суммарно в ее соцсетях более 100 тысяч человек) — живет в Петрозаводске. Анна своим примером мотивирует девушек менять свою жизнь, раскрывать свои суперспособности, начинать свой бизнес и выходить на новый уровень. Ведь сама она из скромной девушки из хрущевки, работающей в найме, превратилась в самодостаточную красавицу, лидера мнений со своим успешным бизнесом.

Уже более 2 000 женщин по всей стране сделали мощный прорыв в личностном росте и не собираются останавливаться. Мамы в декрете, студентки и даже бабушки находят себя, раскрывают потенциал и увеличивают свой доход с помощью проекта.

Здорово, когда твоя жизнь яркая, наполненная интересными событиями!

25 сентября стартует 10 юбилейный сезон проекта SUPERWOMAN куда может прийти любая девушка из Карелии и заявить о себе.

Сделать это очень просто, нужно подать заявку на сайте клуба SUPERWOMAN или в группе проекта ВКонтакте.