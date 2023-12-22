Несдержанная олончанка жестоко порезала своего знакомого

Женщину будут судить по статье о покушении на убийство.

Сотрудники республиканского Следкома завершили расследование уголовного дела в отношении 36-летней олончанки. Женщину обвиняют в покушении на убийство.



По версии следствия, в середине ноября в квартире дома по улице Карла Либкнехта нетрезвая женщина поссрилась со своим 37-летним знакомым.



Злоумышленница схватила кухонный нож и несколько раз ударила им потерпевшего в шею и голову. Мужчину спасла общая знакомая поссорившихся, которыя была в соседней комнате. Она вовремя вызвала скорую помощь.



Вину обвиняемая признала частично, пояснив, что не хотела убивать потерпевшего. Как заявили в Следкоме Карелии, органы предварительного следствия собрали достаточно доказательств, подтверждающих вину олончанки. Уголовное дело направлено в суд.