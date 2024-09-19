Несколько автомобильных брендов повысили цены на автомобили в России в сентябре

Цены на новые автомобили изменились у десяти марок, официально представленных на российском рынке.

В течение сентября 2024 года цены* на новые автомобили изменились у девяти марок, официально представленных на российском рынке. Как сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на результаты мониторинга сайта «Цена Авто», у семи брендов выросли цены на отдельные модели или комплектации, а у двух — снизились.

Так, JAECOO поднял цены на кроссовер J7 в базовой и топовой версиях. Если начальная комплектация Urban прибавила в цене 50 000 рублей (+1,8%), то топовая Supreme-V подорожала на 49 900 рублей (+1,3%).

Кроссовер Belgee X70 стал дороже на 20 000 рублей (плюс 0,6 — 0,8%). Такую же прибавку в цене получили и две модели Geely — седан Emgrand (плюс 0,8 — 1,0%) и кроссовер Atlas Pro (плюс 0,6 — 0,7%).

У марки Chery кроссовер Tiggo 4 PRO в комплектации Family подорожал на 10 000 рублей (+0,4%), а в версии Style — на 15 000 рублей (+0,6%).

У компании GAC стали дороже все версии кроссоверов GS3 и GS8, кроме стартовых. Так, четыре комплектации модели GAC GS3 прибавили в цене 100 000 рублей (плюс 3,8 — 4,2%). А вот кроссовер GAC GS8 в трех версиях подорожал на 100 000 — 150 000 рублей (плюс 2,4 — 3,3%).

Компания Sollers повысила цены на модель Argo, которая в исполнении 3,5Т стала дороже на 80 000 рублей или на 2,5 — 2,9%. А Ульяновский автозавод поднял цены на коммерческую модель «Профи», различные модификации которой прибавили в цене 50 000 — 149 000 рублей, т. е. на 2,5 — 7,0%.

Из тех брендов, что снизили цены в первый месяц осени, прежде всего, стоит отметить WEY — его гибридный кроссовер с индексом «05» подешевел сразу на 600 000 рублей (-9,2%).

Кроме него, в сентябре «расщедрился» и EXEED, у которого рестайлинговый внедорожник VX в стартовой комплектации Prestige подешевел на 50 000 рублей (-0,9%), а рестайлинговый переднеприводный кроссовер LX в версии Premium стал дешевле на 100 000 рублей (-3,0%).