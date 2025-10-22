Несколько беспилотников уничтожено в Ленобласти

Сегодня, 22 октября, утром силами противовоздушной обороны уничтожены 4 беспилотных летательных аппарата в Ленобласти.

По словам главы региона, системы ПВО перехватили четыре дрона: три — над Лужским районом, ещё один уничтожили в районе Кингисеппа. Разрушений и пострадавших нет. Александр Дрозденко отметил профессиональную работу сил противовоздушной обороны:

— Благодарю защитников ленинградского неба.

В сумме по стране за ночь 22 октября средства ПВО уничтожили и перехватили 33 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщает Фонтанка.

