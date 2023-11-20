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Несколько бутылок рома и виски вынес молодой человек из ночного магазина в Петрозаводске

Новости. Общество
17:20, 21 Ноября 2023
фото: © h3k27 / Depositphotos

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Ценителя дорогого алкоголя задержали полицейские, но мужчина уже избавился от украденного, сообщили в МВД Карелии.

Сообщение о краже алкоголя из круглосуточного магазина поступило в полицию Петрозаводска. Полицейские выяснили, что к краже причастен 32-летний местный житель.

Он рассказал, как в 5 утра оказался на Кукковке в магазине, откуда вынес 2 бутылки рома и 2 бутылки виски стоимостью около 6,6 тысячи рублей, чтобы потом продать их неизвестным.

Как выяснилось, мужчина уже раньше попадался на воровстве. Украденное он продавал, чтобы найти деньги на наркотики.

Подозреваемого оставили под подпиской о невыезде, за кражу ему грозит до двух лет лишения свободы. Возбуждено уголовное дело.

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