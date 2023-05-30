Несколько человек погибли после употребления сидра

Как пишут СМИ, напиток, предположительно, послуживший причиной смерти 8 человек, продают в сетевых магазинах разных регионов России, а также в Казахстане.

По последним данным на 5 июня, 14 человек отравились яблочным сидром в Димитровграде и Ульяновске, число погибших увеличилось до восьми. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на РИА Новости.

«Всего зарегистрировано 14 случаев отравления в Димитровграде и Ульяновске, из которых восемь закончились летальным исходом», — сообщили в ведомстве.

По данным СК РФ, задержан индивидуальный предприниматель из Самарской области. Его подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«МВД Медиа» отчиталось об осмотре 23 торговых точек и изъятии алкогольной продукции «Мистер сидр» (193 кеги по 30 литров каждая). Выяснилось, что во время последних закупок, 31 мая и 1 июня, на алкоголь передавались только товарно-транспортные накладные без документов, подтверждающих качество. По информации МВД, среди жертв — один человек, умерший не в больнице, а у себя дома.

Как уже писала «Фонтанка», люди, предположительно, отравились после употребления алкогольного напитка «Мистер сидр», который производится в Самарской области и продаётся в сетевых магазинах «Территория пива» в Ульяновской области, и в других регионах России, а также в Казахстане. В сообщении МВД звучит название еще одной сети — «Бир Хаус», которая тоже торговала самарским товаром. Роспотребнадзор призвал жителей отказаться от покупки сидра до конца расследования. По одной из версий, звучащих в соцсетях, вместо этанола в сидр мог попасть метанол. Ранее мэр Димитровграда Андрей Большаков сообщал о шести погибших, еще шестеро находились в реанимации. По факту отравления Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании некачественных услуг.

«Следователи СКР проводят необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен ряд судебных экспертиз», — отмечается в сообщении СК.