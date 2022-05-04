Несколько дачных кооперативов под Петрозаводском отрезаны от «большой земли» из-за потопа (ФОТО)

В Прионежском районе Карелии владельцы дачных участков не могут выбраться из своих кооперативов из-за размытой дороги.

Дачные кооперативы «Волна», «Нигишламба», а также «Импульс» отрезаны от трассы. Подтопление произошло также в кооперативе «Эскулап», который находится на 14-м км. автодороги Петрозаводск - Лососинное. Там тоже грунтовую дорогу размыло ночью. Об этом сообщает корреспондент «Столицы на Онего».

Люди не могут выбраться с территории, они отрезаны. Никто из представителей власти к ним не приезжал.

Обитатели затопленных кооперативов наняли экскаватор, который засыпает обвалы. Также люди наняли грузовые автомобили. Как справиться с двухметровой ямой, они не знают.

Ранее сообщалось, что проливные дожди ночью размыли трассу у моста и подтопили 30 домов в деревне Вилга Прионежского района.