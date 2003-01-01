Несколько десятков человек и БПЛА задействованы в поисках пропавшей прихожанки на острове Валаам

Поисково-спасательная операция на одном из островов в Карелии продолжается. Волонтёры отряда «ЛизаАлерт» и местные жители обследуют территорию, однако работа осложняется большим количеством старых следов — от туристов, рабочих и рыбаков.

Основная версия — возможный провал под лёд — пока не подтверждена и требует осторожности из-за тонкого льда.

На острове работает штаб поискового отряда. В операции задействовано около 20 человек, включая три расчёта с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и примерно 10 местных жителей, рассказал «Столице на Онего» Денис — старший среди поисковиков отряда «Лиза Алерт» на месте.

Территория разбита на участки. Пешие группы, завершившие работу на сегодня, обследовали большую часть острова. Сложные и потенциально опасные участки (скалы, горные местности) в тёмное время суток не проверяются.

Что касается дронов, БПЛА продолжают облёт акватории и береговой линии. Их данные, как и записи с навигаторов пеших групп, вносятся в единую систему для анализа. Завтра к поискам планируется подключить аэролодку от Карельской республиканской поисково-спасательной службы (КРПСС), чтобы увеличить радиус работы дронов.

Обработку информации затрудняет обилие посторонних следов — туристических троп, сходов, следов снегоходов и лунок для зимней рыбалки. Штабу предстоит кропотливая работа, чтобы их «распутать».

Одна из основных рабочих версий — провал человека под лёд. Однако в районе поисков вода, бывшая свободной в дни исчезновения, сейчас скрыта под тонким ледяным покровом, что делает пешее обследование этих участков небезопасным для отряда.

Вечером штаб обработает всю собранную за день информацию и составит задачи на следующий день. Планируется закрыть оставшиеся участки силами пеших групп и расчётов БПЛА.

Напомним, поисковый отряд «ЛизаАлерт» Республики Карелия разыскивает Простакову Наталью Викторовну, чье местонахождение неизвестно с 2 февраля 2026 года.

Позднее мы сообщали о новых подробностях о поисках пропавшей прихожанки на Валааме.