РЕКЛАМА
Реклама на сайте
Кинотетрис
Второй заход: как «Рай под ногами матерей 2. «Письмо матери» пытается достучаться до России
06 февраля, 20:00 Статьи
Тема недели
«Было бы легче, будь мы все качками»: как скульпторы создают ледяные фигуры в мороз на набережной Петрозаводска
05 февраля, 18:32 Статьи
Политкухня
Почему Карелия будет форпостным регионом
04 февраля, 16:20 Статьи
Новости

Мощнейшая за 25 лет вспышка активности на Солнце внезапно стихла

23:30

Несколько десятков человек и БПЛА задействованы в поисках пропавшей прихожанки на острове Валаам

22:32

Артур Парфенчиков: Юбилейная «Гиперборея» получилась грандиозной

21:32

В Карелии ярко завершился фестиваль «Гиперборея»

21:02

Делегация Вагаршапата посетила фестиваль «Гиперборея — 2026» в Петрозаводске

20:32

Заслуженный артист России Виктор Дукальтетенко выступит в Петрозаводске

20:02

В деревне Лижма построили новую уличную сцену, украшенную резным гербом

19:02

Юная биатлонистка из Карелии выиграла золото на Первенстве Северо-Запада

18:32

Небольшой снег и гололедицу обещают 8 февраля в Карелии

17:02

Силовой экстрим, кижский кёрлинг и карельские зимние забавы: как проходит «Гиперборея» в Петрозаводске

16:45

Конкурс на пост главы Пудожского района провалился, ни один кандидат не набрал нужного числа голосов

16:02

Депутат Госдумы оценила практики Карелии по поддержке участников СВО и их семей

15:32

МЧС: на трассе в Сегежском округе два человека погибли в ДТП, в Петрозаводске за сутки ликвидировали два пожара

15:02

Социальные пенсии в России вырастут с 1 апреля

14:02

Блины на ледяной печи и пожертвованное платье: на «Гиперборее» проходит конкурс снеговиков

13:02

Боксер из Карелии стал чемпионом всероссийского турнира

12:02

В Карелии сгорел автомобиль и гараж в результате вечернего пожара

11:02

Жителю Карелии грозит уголовный срок за поддельные права

10:02

В России предложили создать реестр обманутых дольщиков в сфере ИЖС

09:01

Открылась регистрация на IX фестиваль «Пудожские налимы»

08:31

В суд Москвы поступил иск об изъятии имущества у семьи Владимира Любарского

08:00

«Арт-зима», рыбалка, выставка снежных и ледовых скульптур: сегодня в Петрозаводске завершится «Гиперборея»

07:31

В Петербурге раскрыли схему торговли органами умерших

00:10
Несколько десятков человек и БПЛА задействованы в поисках пропавшей прихожанки на острове Валаам
07 февраля, 22:32 Происшествия
Поделиться

Поисково-спасательная операция на одном из островов в Карелии продолжается. Волонтёры отряда «ЛизаАлерт» и местные жители обследуют территорию, однако работа осложняется большим количеством старых следов — от туристов, рабочих и рыбаков.

фото: © ЛизаАлерт/VK

Основная версия — возможный провал под лёд — пока не подтверждена и требует осторожности из-за тонкого льда.

На острове работает штаб поискового отряда. В операции задействовано около 20 человек, включая три расчёта с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и примерно 10 местных жителей, рассказал «Столице на Онего» Денис — старший среди поисковиков отряда «Лиза Алерт» на месте.

Территория разбита на участки. Пешие группы, завершившие работу на сегодня, обследовали большую часть острова. Сложные и потенциально опасные участки (скалы, горные местности) в тёмное время суток не проверяются.

Что касается дронов, БПЛА продолжают облёт акватории и береговой линии. Их данные, как и записи с навигаторов пеших групп, вносятся в единую систему для анализа. Завтра к поискам планируется подключить аэролодку от Карельской республиканской поисково-спасательной службы (КРПСС), чтобы увеличить радиус работы дронов.

Обработку информации затрудняет обилие посторонних следов — туристических троп, сходов, следов снегоходов и лунок для зимней рыбалки. Штабу предстоит кропотливая работа, чтобы их «распутать».

Одна из основных рабочих версий — провал человека под лёд. Однако в районе поисков вода, бывшая свободной в дни исчезновения, сейчас скрыта под тонким ледяным покровом, что делает пешее обследование этих участков небезопасным для отряда.

Вечером штаб обработает всю собранную за день информацию и составит задачи на следующий день. Планируется закрыть оставшиеся участки силами пеших групп и расчётов БПЛА. 

Напомним, поисковый отряд «ЛизаАлерт» Республики Карелия разыскивает Простакову Наталью Викторовну, чье местонахождение неизвестно с 2 февраля 2026 года.

Позднее мы сообщали о новых подробностях о поисках пропавшей прихожанки на Валааме.

Обсудить (0) в ленту
Финальный концерт, огненное шоу и ярко подсвеченные скульптуры: в Петрозаводске завершился фестиваль "Гиперборея 2026"
Народные гуляния на "Гиперборее 2026" в самом разгаре
Рождение прекрасных скульптур из снега и льда на набережной Петрозаводска
Зимний рыбатлон прошел на озере Шуезеро в Карелии
Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.
Подписывайтесь на наш Дзен!
Подписаться

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение