Несколько десятков тротиловых шашек обнаружили возле границы в Карелии

В Суоярвском районе пограничники нашли 76 взрывчатых веществ.

Сотрудники погрануправления ФСБ России по Карелии обнаружили в Суоярвском районе 76 тротиловых шашек времен Великой Отечественной войны. Общий вес взрывчатых веществ составил более 30 килограмм.

До прибытия взрывотехников пограничники установили контроль за районом, где нашли шашки.

В дальнейшем специалисты Карельской поисково-спасательной службы уничтожили боеприпасы, сообщили в пресс-службе погрануправления Карелии.