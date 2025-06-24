Несколько дней в Кондопоге будут звучать сигналы тревоги

О проведении внеплановой проверки системы оповещения предупредили в мэрии города.

Начиная с 15 июля в Кондопоге начнут проводиться внеплановые проверки городской системы оповещения, сообщили в администрации муниципалитета.

— Ежедневно (кроме выходных дней) с 13:00 до 14:00 местные жители будут слышать сигнал со звуковым сопровождением в виде «Метронома», — рассказали там.

Принятие подобных мер связано с необходимостью улучшения работы электросирен.