Несколько дней в Кондопоге будут звучать сигналы тревоги

О проведении внеплановой проверки системы оповещения предупредили в мэрии города.
Начиная с 15 июля в Кондопоге начнут проводиться внеплановые проверки городской системы оповещения, сообщили в администрации муниципалитета.
— Ежедневно (кроме выходных дней) с 13:00 до 14:00 местные жители будут слышать сигнал со звуковым сопровождением в виде «Метронома», — рассказали там.
Принятие подобных мер связано с необходимостью улучшения работы электросирен.
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