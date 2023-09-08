Несколько домов в Петрозаводске останутся без света

Плановые работы на сетях пройдут с 12 до 15 сентября.
Как сообщили в ЕДДС Петрозаводска, с 12 по 15 сентября планируются ежедневные отключения электроснабжения.
С 10.00 до 16.00 под отключат электричество в домах по ул. Огородная, ул. Тепличная, ул. Урожайная и ул. Парниковая.
Причиной отключений станут плановые работы на сетях АО «Прионежская сетевая компания».
Напомним, жильцы нескольких домов в центральном районе Петрозаводска остались без газа.
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