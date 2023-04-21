Несколько домов загорелись на севере Карелии (ФОТО)

фото: Государственный комитет Карелии по ОЖ и БН

Серьезный пожар начался в старинном поморском селе в Кемском районе.

ЭхПо сообщению официального паблика Государственный комитет Карелии по ОЖ и БН, спасатели Кемского и Лоухского района выехали на тушение пожара в село Гридино.

По предварительным данным, загорелись три дачных дома, а также баня и хозпостройки. На месте работает местная добровольная пожарная дружина.

Сейчас в Гридино выехали начальник Кемского отряда Олег Протасов Олег и глава районной администрации Светлана Долинина.

Пожару присвоен ранг — 1БИС, обстоятельства возгорания уточняются.