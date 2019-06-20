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Новости. Общество
15:02, 20 Июня 2019
фото: Столица на Онего

Несколько дорог в Петрозаводске закроют из-за репетиции парада

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Военная техника будет ездить по городу 21, 23, 25 и 27 июня, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В целях обеспечения безопасности во время проведения репетиции парада, посвященного 75-летию освобождения Петрозаводска, вводится запрет на движение всех видов транспортных средств по пл. Кирова, а также по пр. К. Маркса от ул. Кирова до ул. Пушкинской, по ул. Куйбышева и Пушкинской от ул. Титова до пл. Кирова, по улице Правды от ул. Казарменской до пл. Кирова, по ул. Луначарского от наб. Гюллинга по направлению к Фаддевской улице до ул. Пушкинской 21 июня с 17.00 до 22.00, 23 июня с 8.00 до 13.00, 25 июня с 19.00 до 00.00, 27 июня с 19.00 до 00.00.

В связи с необходимостью прохождения колонны военной техники к месту проведения репетиции возможны временные затруднения в движении по пр. Лесному, Лососинскому шоссе, ул. Гоголя, пл. Ленина и пр. К. Маркса.

Просьба проявлять внимательность и руководствоваться установленными дорожными знаками.

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