Несколько мероприятий "Гипербореи" отменены из-за тонкого льда на Онежском озере

Власти Петрозаводска после консультации с ГИМС отменили несколько мероприятий, которые должны были пройти в рамках зимнего фестиваля "Гиперборея".

Об этом в понедельник рассказал начальник городского управления культуры Сергей Соловьев.

"ГИМС замерил лед. К сожалению, лед оказался тонким. И все мероприятия, которые были запланированы в акватории Онежского озера, отменены. Что могли, мы перенесли на берег, но что-то пришлось отменить. У меня убедительная просьба ко всем горожанам – не выходить на лед", - сказал Соловьев.

В частности, по его словам, отменены забег по Онежскому озеру и конкурс рыбаков; фестиваль скандинавской ходьбы перенесли на берег.

Сергей Соловьев также сообщил, что организаторы "Гипербореи" каждый год сталкиваются с одной и той же проблемой.

"Мы боремся с родителями, которые пытаются сфотографировать своих детей как можно ближе к ледяной скульптуре, заходят за ограждение, пытаются туда поставить детей. Это очень опасно", - напомнил он. Чиновник рассказал, что несколько недель назад в Мурманской области кусок льда упал на ребенка в результате того, что "родители сами туда ребенка подвели".

"Поэтому убедительная просьба ко всем родителям: следите за детьми и не надо заходить за заграждение", - попросил он.

Открытие фестиваля "Гиперборея" состоится 13 февраля в 17 часов. В этот же день состоится жеребьевка среди участников конкурса скульптур.

Основным днем фестиваля станет 17 февраля. Помимо уже знакомых забав и конкурсов горожан ждут и новые мероприятия, в том числе: фестиваль чая, творческий конкурс "Музыка ветра" и др. С подробной программой мероприятий можно ознакомиться вот здесь.