Несколько населенных пунктов в Карелии погрузилось во тьму из-за бесхозной линии освещения

Уже два месяца дети в Прионежском районе ходят на школьный автобус в кромешной темноте.

С редакцией «Столицы на Онего» связалась жительница населенного пункта станция Шуйская в Прионежском районе Карелии, рассказав о серьезной проблеме, с которой столкнулись жители населенного пункта.

Уже с сентября на дороге, которая проходит через весь населенный пункт (составляя, по сути, его главную улицу), не горят фонари. После захода солнца большая часть станции погружается во тьму.

Как объяснила женщина, после строительства объезда — нынешней трассы «Кола», автодорога, проходящая через населенный пункт, была переведена из федеральной в республиканскую собственность. Таким образом, вопросом освещения дороги должно было заниматься управление автодорог Карелии. Но все это время за освещение платила местная администрация.

В Минтрансе Карелии на вопрос жителей в паблике правительства Карелии об отсутствии освещения уточнили, что администрация поселения из-за возросшей стоимости на электроэнергию отключила линию освещения. При этом сама линия освещения не была передана в республиканскую собственность и не относится к автодороге. Как уточнили в Минтрансе, КУ РК «Управтодор РК» поручили предусмотреть разработку проектной документации на устройство линии освещения на станции Шуйская при корректировке плана проектно-изыскательских работ на 2023 год.

На вопрос жителей станции о том, почему нельзя принять на баланс уже существующую рабочую линию и, к примеру, просто компенсировать поселению расходы на освещение, в Минтрансе объяснили, что, поскольку линия освещения не была передана в региональную собственность, ее финансирование из Дорожного фонда Карелии невозможно.

В Министерстве транспорта предложили вариант — принять дорогу в собственность органом местного самоуправления, а затем перевести ее в собственность республики. По решению вопроса с освещением Минтранс ведет переговоры.

Тем не менее, по словам местной жительницы, вопрос остается открытым. Все варианты касаются решения проблемы в отдаленном будущем. А дорога в населенном пункте становится опасной уже сейчас. Женщина рассказала, что каждый день по этой дороге, наряду с другими пешеходами, на школьный автобус и обратно следуют около сотни учащихся школы в поселке Мелиоративный. Многие из них преодолевают этот путь в полной темноте.

Более того, по словам местных жителей, подобная проблема касается других пунктов Шуйского сельского поселения. Нет освещения дороги в деревне Верховье, в самой Шуе также есть значительные неосвещенные участки. На одном из них недавно произошло ДТП — женщина на иномарке в темноте сбила пешехода, 37-летнего мужчину, который был госпитализирован с травмами. О этой аварии писала «Столица на Онего».

В Минтрансе Карелии пообещали сообщить о решении вопроса не позднее 3 ноября. Также в поселении подана заявка на собрание местных жителей — они планируют обсудить проблему и, возможно, дойти до суда, если вопрос с освещением не будет решен в ближайшее время.