Несколько перевозчиков отказались пользоваться обновленным автовокзалом в Петрозаводске

Шесть междугородних маршрутов будут отправляться из другого места.

Объявление о смене места отправления автобусных маршрутов появилось на автовокзале Петрозаводска. Сразу 6 маршрутов у двух перевозчиков с 18 декабря перестанут отправляться с автовокзала. Об этом рассказали в паблике «Петрозаводск транспортный».

В паблике также связались с некоторыми перевозчиками. Те отметили, что автовокзал предложил им перезаключить договора на новых условиях, которые автоперевозчики считают неприемлимыми для себя. В основном речь идет о денежном аспекте.

«Остаётся лишь выразить сожаление, что в подобных спорах, крайней и пострадавшей стороной обычно оказываются именно пассажиры», — отметили в паблике.