Несколько пешеходных переходов в Петрозаводске оборудовали системой для незрячих

Владимир Любарский побывал на переходе через Лососинское шоссе и лично убедился в том, что все работает.

Глава Петрозаводска Владимир Любарский побывал на Лососинском шоссе — там недавно заработала система для незрячих пешеходов. С одним из них, Виктором Панковым, и его собакой-поводырем, градоначальник лично протестировал новшество.

«Такое обновление этого и ещё пяти светофоров города стало возможно благодаря гранту Главы Республики Карелии, который выиграла автономная некоммерческая организация «Центр социально трудовой реабилитации «Гармония». Система предусматривает оснащение светофорных объектов аудио информированием. Встроенный голосовой помощник оповещает незрячего пешехода, когда и через какую улицу разрешен переход, заранее предупреждает об окончании времени разрешенного перехода.», — написал Владимир Любарский.

Глава города отметил, что подобные инициативы, безусловно, стоит поддерживать и дальше.