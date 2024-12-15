Несколько пожарных машин у ДК «Машиностроитель» в Петрозаводске навели переполох

Спасатели объяснили, стоит ли беспокоиться по поводу того, что происходит рядом с ДК «Машиностроитель».

В официальном телеграм-канале МЧС Карелии объяснили причину скопления пожарных машин у ДК «Машиностроитель» в Петрозаводске.

В ведомстве прокомментировали ранее появившуюся в одном из местных телеграм-каналов информацию о скоплении спецмашин у здания так популярного в последнее время в СМИ дома культуры.

«Около «Машиностроителя» происходит какой-то кипиш: стоят три пожарные машины, подъезжает четвёртая. Причина неизвестна, — написал источник.



Спасатели Карелии поспешили успокоить горожан "В ДК «Машиностроитель» проходят учения. Повода для беспокойства нет", - отметили в республиканском МЧС.