Несколько предприятий приостановили лесозаготовки в Карелии из-за санкций

Ряд предприятий Карелии приостановил лесозаготовки в республике из-за проблем с обслуживанием импортной техники, возникших после введения санкций.

Об этом сообщил сегодня на заседании парламентского комитета по экономической и промышленной политике министр экономического развития Олег Ермолаев, отвечая на вопрос о работе финской компанией Stora Enso.

«Причина приостановки на этом предприятии и на некоторых других — это невозможность сегодня обслуживать технику, потому что часть западных компаний приостановила сервисные работы», — пояснил Ермолаев.

По его мнению, предприятия смогут перейти на отечественную технику.

«Мы вчера посетили завод „Амкодор“, где уже в этом году будет произведено 120 единиц техники. Я думаю, что наши предприятия смогут закупить по доступной цене нашу карельскую технику», — считает министр.