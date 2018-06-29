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Новости. Общество
06:40, 29 Июня 2018

Несколько районов Карелии рискуют остаться без благоустроенных дворов в 2018 году

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Муниципалитеты, которые не заключат контракты на выполнение работ по благоустройству до 15 июля, будут исключены из программы "Комфортная городская среда".

Об этом заявила замминистра строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Анна Борчикова на заседании межведомственной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды".

В "черном" списке Минстроя сегодня находятся Костомукшский городской округ, Кемское, Калевальское, Повенецкое городские поселения и в Летнереченское сельское поселение. Здесь до сих пор не заключены контракты на выполнение работ. Пяозерское городское поселение уже исключено из программы из-за несвоевременного исполнения обязательств. Денежные средства в размере 4,2 млн. руб. были перераспределены, сообщили в Минстрое Карелии.

Заместитель руководителя Минстроя Карелии подчеркнула, если до 15 июля муниципалитеты не заключат договоры, они рискуют остаться без средств. Деньги будут перераспределены между другими участниками программы по благоустройству. По мнению Анны Борчиковой, данная мера не только повысит исполнительскую дисциплину, но и позволит более активным муниципалитетам использовать дополнительные средства на ремонт дворов и общественных территорий.

Напомним, что в текущем году программой предусмотрены мероприятия по благоустройству объектов на территории 50 муниципальных образований. По результатам общественного отбора в муниципальные программы на 2018 год включены 134 дворовые и 67 общественных территорий, включая 13 городских парков.

На сегодняшний день заключены контракты на общую сумму порядка 53 млн. руб., работы ведутся на 51 дворовой и 15 общественных территориях. Полностью завершено благоустройству 5 дворов в Петрозаводске, 1 дворовой территории в Олонеце, 1 дворовой территории в селе Видлица, и 1 дворовой территории в Медвежьегорске, рассказали в Минстрое Карелии.

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