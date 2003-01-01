Несколько районов Петрозаводска остались без света

В Петрозаводске утром произошло масштабное отключение электроэнергии.
23 сентября в 10:05 центр города остался без света. Причиной стала авария на сетях компании «ОРЭС-Петрозаводск». Об этом сообщили в ЕДДС карельской столицы.
В 11:20 без света остались жители районов Зимник и Бараний берег. Здесь отключение произошло из-за аварии на оборудовании «Южно-Карельских электрических сетей» (филиал «Россети Северо-Запад»).
Аварийные бригады приступили к восстановительным работам. Точное время подачи электроэнергии пока не сообщается.
Напомним, ранее был опубликован график плановых отключений электричества на текущей неделе.