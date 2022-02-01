Несколько школ Петрозаводска перешли на дистант из-за ОРВИ и коронавируса

Администрация карельской столицы сообщила, что ряд петрозаводских школ перешли на дистанционное обучение из-за роста числа заболевших.

До 6 февраля удаленный формат работы сохранится в школах №№ 3, 9 и 27. В школе № 6 дистанционно осваивают программу 5-11 классы. Об этом информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска.

Сообщается, что учащиеся перешли на дистанционное обучение из-за сложной эпидемиологической обстановки.

«В каждом образовательном учреждении директор принимает решение об изменении формы работы в зависимости от числа заболевавших ОРВИ и ковидом. Как правило, на дистант переводятся отдельные классы. Помимо этого, сейчас начались плановые промежуточные каникулы для первоклассников. Массового выхода на удаленное обучение в образовательных учреждениях карельской столицы пока не планируется», — говорится в сообщении мэрии.

Накануне сообщалось, что в Карелии 187 школьных классов отправили на дистанционное обучение из-за роста коронавируса.