890x80
Реклама
C саночками на женских плечах 5
Сегодня 12:24
Минтруд рекомендовал перевести на удаленку максимальное число сотрудников
01.02.2022 20:30

Несколько школ Петрозаводска перешли на дистант из-за ОРВИ и коронавируса

Новости. Общество
17:13, 02 Февраля 2022
фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Новости партнеров

Администрация карельской столицы сообщила, что ряд петрозаводских школ перешли на дистанционное обучение из-за роста числа заболевших.

До 6 февраля удаленный формат работы сохранится в школах №№ 3, 9 и 27. В школе № 6 дистанционно осваивают программу 5-11 классы. Об этом информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска.

Сообщается, что учащиеся перешли на дистанционное обучение из-за сложной эпидемиологической обстановки.

«В каждом образовательном учреждении директор принимает решение об изменении формы работы в зависимости от числа заболевавших ОРВИ и ковидом. Как правило, на дистант переводятся отдельные классы. Помимо этого, сейчас начались плановые промежуточные каникулы для первоклассников. Массового выхода на удаленное обучение в образовательных учреждениях карельской столицы пока не планируется», — говорится в сообщении мэрии.

Накануне сообщалось, что в Карелии 187 школьных классов отправили на дистанционное обучение из-за роста коронавируса.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
29.01.2022, 10:51
Белуга объяснил, почему не подарил жителям Петрозаводска стадион «Машиностроитель»
27.01.2022, 14:20
Труп мужчины более трех часов лежит на тротуаре в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)
27.01.2022, 11:11
Леонид Белуга готовится стать отцом в седьмой раз
31.01.2022, 06:40
Еще один высокопоставленный чиновник уволился из мэрии Петрозаводска
26.01.2022, 08:05
Одно из отделений Республиканской больницы в Карелии осталось без сотрудников - все заразились ковидом
31.01.2022, 17:42
Появилось видео с места гибели молодого водителя в ДТП под Петрозаводском

Аналитика

Сегодня 16:56
Капитал
Клиники на Чайкиной: Omicron или Delta?
По данным Роспотребнадзора Карелии, в регионе на 31 января выявлено 325 случаев Омикрона, что составляет больше половины обследованных на наличие коронавирусной инфекции.
Решающий гол 12
31.01.2022 16:05
«Есть риск, что собственник продаст завод» 15
29.01.2022 09:05
Иди ты...в цифру! 8
28.01.2022 14:26
Край лесов, озер и волокиты 10
28.01.2022 12:58
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:24
Личное мнение
C саночками на женских плечах 5
Не стыдно ли газовщикам за такие услуги для жителей Карелии?
Прооперируй катаракту в Офтальмологическом центре Карелии – получи 100% зрения без очков
31.01.2022 15:12
Во славу Отечества? 24
21.01.2022 10:12
архив чтиво

Медиа

Соревнования по художественной гимнастике «ЛЕММИККИ-2022» 
24.01.2022 12:53
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»