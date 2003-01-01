Несколько смерчей зафиксировали над Ладогой

Эксперт предупредил, что со временем смерчей нал Ладожским озером будет становиться больше.

Целую серию мощных смерчей нал Ладожским озером зафиксировали очевидцы. Соответствующее видео было опубликовано в издании «Фонтанка».

— Утром над берегом Ладожского озера появился впечатляющий смерч. По словам очевидца, за кадром остался град размером с вишню. Сильного ветра не было, зато позже пришли ливень и гроза — смерч прошёл чуть раньше, — написали в издании вчера, 12 августа.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в разговоре с НСН предупредил, что подобные явления будут наблюдаться все чаще.

— Если бы мы с вами говорили об этом явлении лет 10-20 лет назад, то его можно было назвать редким. Но по мере того, как мы с вами живем, в век глобального потепления, температура у нас постепенно растет, климат меняется, подобные явления, как и другие опасные явления погоды, происходят чаще. Наверное, за последнее десятилетие такое явление в акватории Ладожского озера или над Финским заливом если не ежегодно, то раз в два года наблюдается. Растет температура воды, усиливаются процессы испарения, усиливаются температурные контрасты, когда на поверхность этих водных объектов выходят холодные атмосферные фронты, — рассказал он.

Специалист успокоил людей, рбъясниы, что при «выходе» на берег смерч почти сразу разрушается и может повредить в лучшем случае лёгкие пляжные постройки. Однако на воде проходить через него не надо.