Несколько сотен раритетных игрушек собрала жительница Петрозаводска

Коллекция петрозаводчанки состоит из елочных украшений советской эпохи.

Петрозаводчанка собрала несколько сотен елочных украшений советской эпохи, рассказали в официальном паблике республики Карелия.





«Рената Демидова каждый год ставит елку в ноябре. Да не одну, а сразу несколько. А украшает так, что глаз не отвести. В коллекции Ренаты несколько сотен раритетных игрушек!», — сообщили в группе.





Как рассказали в источнике, коллекционированием Рената увлеклась случайно. Однажды захотела сделать ретро-елку, и оказалось, что украсить ее нечем. На призыв в интернете откликнулись многие и подарили в общей сложности два ящика старых елочных игрушек. С тех пор, признается Рената, она открыла для себя целый мир.





«Самые дорогие в коллекции — игрушки из детства. Еще очень люблю собирать сказочных персонажей и игрушки с историей, которые отражают символы советской эпохи (ракеты, космонавты, звезды)», — рассказала коллекционер.





Рената говорит, что любоваться елочными игрушками ей не надоедает, ведь каждый человек, даже взрослый, нуждается в добре и чуде.