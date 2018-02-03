Несколько тысяч жителей Петрозаводска пришли на митинг-концерт в поддержку олимпийцев

Поддержать российских олимпийцев на пл. Кирова пришли глава Карелии Артур Парфенчиков и мэр Петрозаводска Ирина Мирошник.

"Несколько тысяч человек собралось сегодня на площади Кирова для участия в общероссийской акции в поддержку российских олимпийских спортсменов в преддверии XXIII Зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане", - рассказали в мэрии.

Участие в празднике приняли глава Карелии Артур Парфенчиков и мэр Петрозаводска Ирина Мирошник. "Они прогулялись по площадке, оценили ассортимент торговых рядов, где были представлены карельские товары, пообщались с горожанами", - отметили в пресс-службе городской администрации.

Собравшихся со сцены приветствовали прославленные карельские спортсмены Александр Баландин, Андрей Моруев, а также общественники и ветераны. Среди них - Вера Александровна Ермакова - Председатель правления общественной организации "Жители блокадного Ленинграда" города Петрозаводска, бронзовый призер Чемпионата РСФСР 1963 года по стендовой стрельбе.

В рамках митинга-концерта прошла "Олимпийская викторина" и "Зарядка с чемпионом", выступили спортивные и творческие коллективы. Семейные команды с детьми состязались на спортивных развлекательных площадках: "Метлохоккей", "Керлинг", "Лыжные эстафеты", "Футболо-биатлон". Всех желающих угощали горячим морсом и блинами. А при входе дарили книги "Олимпийская Слава Карелии".