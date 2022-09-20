Несколько ударов кастрюлей по голове поставили точку в ссоре нетрезвых дам в Карелии

Женщина, получившая несколько ударов кастрюлей по голове, отправилась к хирургам.

В полицию Кемского района поступило сообщение от работников медучреждения. Помощь потребовалась 27-летней жительнице Рабочеостровска, которая была избита кастрюлей. Об этом информирует МВД.

По информации полиции, подозреваемой в нанесении травм оказалась 20-летняя жительница посёлка, приятельница потерпевшей.

По версии МВД, молодые женщины распивали спиртное. Затем между ними произошел конфликт, который быстро перерос в драку. Одна из женщин схватила кастрюлю и нанесла несколько ударов по голове своей оппонентке.

Травмированной женщине потребовалась специализированная хирургическая помощь. По факту умышленного причинения легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия, возбуждено уголовное дело.

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