Несколько улиц в центре Петрозаводска закроют для движения в выходные

В ближайшие выходные изменится схема движения транспорта в центре столицы Карелии из-за реконструкции улицы Куйбышева, сообщили в администрации города.

По информации Управления автомобильных дорог республики, с 23 октября в связи с реконструкцией улицы Куйбышева будет запрещён проезд по магистрали на участке от проспекта Ленина до Малой Слободской улицы. Открытыми для движения на перекрёстках с магистралью останутся Неглинская набережная и Малая Слободская улица. Для доступа к прилегающим территориям на улице Еремеева, Онежской набережной и Городском вале организуют двухстороннее движение. После завершения работ на перекрёстках возобновится проезд по реконструируемой магистрали через улицу Еремеева и Городской вал. Тогда же на улицах Еремеева, Онежской набережной и Городском вале восстановят одностороннее движение.

В связи с ограничениями изменится режим работы светофора на пересечении проспекта Ленина и улицы Куйбышева, а на перекрёстке улиц Кирова и Еремеева светофор будет отключен. Также предусмотрен запрет остановки на участках улиц Еремеева и Малой Слободской, Онежской набережной, Городского вала и проспекта Ленина (между улицами Куйбышева и Пушкинской).

Кроме того, с воскресенья, 24 октября, изменится схема движения на пересечении набережной Варкауса с улицами Кирова и Ленинградской. Одна часть Ленинградского кольца будет открыта, по другой же проезд будет запрещён.

Администрация Петрозаводска призывает водителей быть внимательными, руководствоваться установленными знаками, сигналами светофоров и положениями ПДД, а также заранее планировать пути объезда.

Напомним, большой ремонт дороги на Куйбышева начался этой весной. Этот проект подразумевает реконструкцию существующей части автодороги от проспекта Ленина до улицы Малой Слободской и ее продолжение до набережной Варкауса.

По прогнозам магистраль разгрузит улицу Кирова, улучшит транспортное сообщение, в том числе с БСМП, инфекционной больницей и жилыми кварталами.