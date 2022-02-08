Несколько водителей в Карелии рискнули жизнью, превысив допустимую скорость

Автоинспекторы остановили на трассе «Кола» нескольких нарушителей скоростного режима.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, автоинспекторы зафиксировали превышение установленной скорости движения на нескольких участках федеральной автодороги «Кола». Водители нарушили ПДД на трассе в Кондопожском и Прионежском районах республики.

Нарушители были привлечены к административной ответственности.

Ранее в ходе рейда около Университетского лицея в Петрозаводске получил штраф водитель, нарушивший правила перевозки детей в автомобиле.