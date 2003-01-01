РЕКЛАМА
Реклама на сайте
Обществоведение
«Нескучное место»: в Петрозаводске появилась учебная мастерская для детей с особенностями
27 октября, 12:00 Статьи
Кинотетрис
«Горыныч»: фильм-сказка с жанровой пестротой и первоклассным актёрским составом
24 октября, 16:30 Статьи
Тема недели
Удобство и безопасность: Умные шлагбаумы пришли на помощь жителям Петрозаводска
23 октября, 14:30 Статьи
Новости

Мужчина в Петрозаводске украл полную тележку продуктов

16:36

Минфин поменяет правила выдачи семейной ипотеки

16:18

«Нескучное место» для подростков с особенностями в развитии появилось в Петрозаводске

16:02

Компания «КСМ» поделилась новостями со строительной площадки дома-интерната в Костомукше

15:55

Власти Сортавальского округа нашли средства на асфальтирование дороги на остров Риеккалансаари

15:48

Карельские колонии за 9 месяцев произвели товаров и услуг на 223 млн рублей

15:32

Сферум в MAX стал доступен для жителей Карелии

15:22

Подозреваемая в краже петрозаводчанка объявлена в розыск

15:10

Опубликована программа Дня народного единства в Петрозаводске

14:55

В Петрозаводске ищут актеров на роли бомжей

14:32

Стали известны сроки завершения строительства Курганского моста в Петрозаводске

14:22

12-летняя чемпионка мира по тайскому боксу из Карелии рискует пропустить Чемпионат Европы

14:02

В Петрозаводске 18 водителей отстранены от управления

13:16

В Первомайском районе Петрозаводска изменилась схема движения

12:41

Посёлок и территория на севере Карелии вошли в топ-10 новых направлений для осеннего туризма

12:28

Ветеранам СВО могут оказать помощь в трудоустройстве

12:14

В Госдуме предложили штрафовать за вождение без ОСАГО только раз в сутки

12:11

Стало известно, кто заказал похищение футболиста «Зенита»

11:55

Похожий на метеорит объект наблюдали в небе в Подмосковье

11:33

Стоимость проезда в междугородних автобусах Карелии повысится

11:27

Новый турмаршрут вокруг Онежского озера создадут в Карелии

11:16

Российская спортсменка выиграла серебро на Кубке Европы

11:02

22-летняя девушка пострадала в столкновении двух автомобилей в Петрозаводске

10:44

Стартовал приём заявок на премию «Служение»

10:30

Неизвестный мужчина погиб на пожаре в Петрозаводске

10:22

Две бани горели ночью в поселке Сяпся в Карелии

10:01

Количество рейсов в Сочи увеличат в 2026 году

09:47

В Пермском крае задержали курьера мошенников, обманувших пенсионеров из Петрозаводска

09:32

В Карелии в ходе обследований мужского здоровья медики обнаружили кисту почки у 29 пациентов

09:00

В Петербурге задержали подозреваемых в попытке похищения футболиста «Зенита» и зятя депутата Госдумы

08:40

Забор на восточной границе Финляндии стал неожиданной достопримечательностью для туристов

08:19

Результаты пробы воды после разлива нефтепродуктов около Лахденпохьи вызывают обеспокоенность

08:01

Энергетики Карелии предупредили о плановых отключениях электричества на этой неделе

07:37

В России началась длинная шестидневная рабочая неделя

07:20

Пропавший 18 октября 67-летний житель Костомукши найден мертвым

06:56

Карельские синоптики рассказали, какой будет погода в конце октября и начале ноября

06:37

Томские учёные создали мосты из переработанного пластика на 3D-принтере

00:12

Ушел из жизни звезда фильма о солдате Чонкине Геннадий Назаров

19:46

Рейды по выявлению пьяных водителей пройдут в Петрозаводске в понедельник

19:27

В Петрозаводске ищут молодого человека, который подозревается в краже продуктов

18:53

Днем до +9: прогноз погоды в Карелии на 27 октября

17:05

Житель города Сортавала погиб в ходе СВО

16:23

Китайский кроссовер протаранил легковушку на Кукковке в Петрозаводске

15:31

Жители карельского острова Риеккалансаари своими силами собирают деньги на ремонт дороги

14:32

«Толковый был сотрудник»: экс-чиновник из Карелии Дмитрий Родионов покинул правительство Вологодской области

13:27

В карельском поселке утром горел автомобиль Volvo

13:00

В Карелии в 2025 году резко выросло число пьяных аварий

12:44

Житель Карелии самостоятельно снес собственные незаконные постройки у берега озера

11:11

Невролог позже, гинеколог раньше: в России изменили график медосмотров для детей

10:26

Предприятие в Карелии вывозило древесину с района, где объявлен карантин по усачам

09:00

Участники субботника построили мост на трассе «Фонтаны»

08:30

Карельские медвежата не хотят уезжать из Тверского центра спасения

08:00

Росстат нарисовал портрет среднестатистического россиянина

00:10
«Нескучное место» для подростков с особенностями в развитии появилось в Петрозаводске
Сегодня 16:02 Общество
Поделиться

Родители особенных детей создали в Детском юношеском центре Петрозаводска «нескучное место». Это инклюзивная площадка, где подростки могут не просто проводить время, а отрабатывать навыки.

фото: © «Столица на Онего»

«Нескучное место» — это площадка, где дети с ментальными особенностями развития, в том числе с аутизмом, могут при помощи наставников научиться шить, готовить, столярничать, высаживать растения, убирать. Это пока не мастерские вроде тех, что существуют в Москве, Санкт-Петербурге и маленькой Кондопоге, где люди с инвалидностью трудятся. Но идея та же. И в Петрозаводске это пока единственная такая площадка. «Столица на Онего» побывала на открытии и пообщалась с создателями, педагогами-наставниками и подростками.

Большая сцена для выступлений, костровище для теплых посиделок, барная стойка для проведения кулинарных мастер-классов — автор инклюзивного проекта Наталья Никулина показывает нам обновленное дворовое пространство ДЮЦ. Строили, говорит, профессионалы, но помогали подростки, участвующие в проекте. Прибивали, прикручивали, красили, а еще под присмотром педагога Натальи Васильевой шили скатерти, флажки, фартуки, вместе со Златой Локтюшевой и Сашей Дударевой создавали керамическую посуду. Конечно, не все получилось сразу.

— Мы три дня с ними учились брать ножницы в руки и вырезать. Сначала у них не получалось ровно, но сейчас они уже начали полотенца шить, фартуки.То есть они все работают на пространство, все делают, чтобы красоту навести. Они видят результат, где это применяется. Для них это ценно, потому что они понимают, что они уже переходят из ранга дети в ранг взрослого.

У кого-то не получается шить вручную из-за напряжения в руках. Но у него получается что-то делать другое. Кто-то на утюге хорошо, потом мы его гладить чаще ставим. То есть мы пробуем вначале везде, ищем дело, в котором они будут более успешны. К примеру, у нас был мальчик, у которого ничего не получалось. Я не понимала, почему, а оказалось, что он чисел не знает, поэтому и линию не мог начертить. То есть мы ищем те сильные стороны, где они будут успешными и даем им возможность выражать себя в этом. Благодаря этому опыту они видят, что можно что-то еще попробовать. И они пытаются это делать в разных областях, — говорит Наталья Васильева.

На открытии новой площадки присутствуют все участники проекта. 18-летняя Надежда в этот день работает в зоне кухни — выдает угощение гостям, еще недавно она не умела ничего, говорит мама. Сейчас сама делает завтрак, помогает с ужином. И с удовольствием спешит в ДЮЦ, где ее и научили готовить, шить — поверили в нее. Есть много действий, которые люди с ментальными особенностями вполне могут освоить. К примеру, в ДЮЦ они готовят еду и варят кофе. Запоминают алгоритм и потом четко следуют инструкции: вслух считают, сколько ложек кофе надо класть. Не каждый хорошо говорит и может рассказать о своем трудовом опыте. За них это делает выполненная работа.

— Конечно, сразу после проекта все они не смогут трудоустроятся, мы это понимаем, но формирование трудовых навыков и умение трудиться не происходит мгновенно, -это многолетний труд. Тем более, что у этих ребят чаще всего опекаемая ситуация. Их очень многие воспринимают, что он особый, значит, скорее всего, пусть он посидит, пусть он полежит, пусть он ничего не делает, он, наверное, не сможет. И в этой опекаемой ситуации они живут, и, вырастая, некоторые себя детьми считают. Мы понимаем, что в любом случае это ненормально. Даже, если он не пойдет работать, даже если мы будем говорить просто о занятости, а не о трудоустройстве, человек должен себя чувствовать соответственно возрасту. И, кроме того, у него появится больше возможностей и шансов быть включенным в общество, — рассказывает автор проекта Наталья Никулина.

 

Подробнее о новой площадке и ее возможностях читайте в статье.

Обсудить (0) в ленту
Республиканский фестиваль по бегу и скандинавской ходьбе «KultaKarjala» прошел в Петрозаводске
В Петрозаводске проходит выставка "Культурное наследие коренных народов севера" (0+)
Фестиваль карельской дизайнерской одежды "Северный свет" прошел в Петрозаводске
В Петрозаводске торжественно открыли движение по новому Лобановскому мосту
Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.
Подписывайтесь на наш Дзен!
Подписаться

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение