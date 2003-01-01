«Нескучное место» для подростков с особенностями в развитии появилось в Петрозаводске

Родители особенных детей создали в Детском юношеском центре Петрозаводска «нескучное место». Это инклюзивная площадка, где подростки могут не просто проводить время, а отрабатывать навыки.

«Нескучное место» — это площадка, где дети с ментальными особенностями развития, в том числе с аутизмом, могут при помощи наставников научиться шить, готовить, столярничать, высаживать растения, убирать. Это пока не мастерские вроде тех, что существуют в Москве, Санкт-Петербурге и маленькой Кондопоге, где люди с инвалидностью трудятся. Но идея та же. И в Петрозаводске это пока единственная такая площадка. «Столица на Онего» побывала на открытии и пообщалась с создателями, педагогами-наставниками и подростками.

Большая сцена для выступлений, костровище для теплых посиделок, барная стойка для проведения кулинарных мастер-классов — автор инклюзивного проекта Наталья Никулина показывает нам обновленное дворовое пространство ДЮЦ. Строили, говорит, профессионалы, но помогали подростки, участвующие в проекте. Прибивали, прикручивали, красили, а еще под присмотром педагога Натальи Васильевой шили скатерти, флажки, фартуки, вместе со Златой Локтюшевой и Сашей Дударевой создавали керамическую посуду. Конечно, не все получилось сразу.

— Мы три дня с ними учились брать ножницы в руки и вырезать. Сначала у них не получалось ровно, но сейчас они уже начали полотенца шить, фартуки.То есть они все работают на пространство, все делают, чтобы красоту навести. Они видят результат, где это применяется. Для них это ценно, потому что они понимают, что они уже переходят из ранга дети в ранг взрослого.

У кого-то не получается шить вручную из-за напряжения в руках. Но у него получается что-то делать другое. Кто-то на утюге хорошо, потом мы его гладить чаще ставим. То есть мы пробуем вначале везде, ищем дело, в котором они будут более успешны. К примеру, у нас был мальчик, у которого ничего не получалось. Я не понимала, почему, а оказалось, что он чисел не знает, поэтому и линию не мог начертить. То есть мы ищем те сильные стороны, где они будут успешными и даем им возможность выражать себя в этом. Благодаря этому опыту они видят, что можно что-то еще попробовать. И они пытаются это делать в разных областях, — говорит Наталья Васильева.

На открытии новой площадки присутствуют все участники проекта. 18-летняя Надежда в этот день работает в зоне кухни — выдает угощение гостям, еще недавно она не умела ничего, говорит мама. Сейчас сама делает завтрак, помогает с ужином. И с удовольствием спешит в ДЮЦ, где ее и научили готовить, шить — поверили в нее. Есть много действий, которые люди с ментальными особенностями вполне могут освоить. К примеру, в ДЮЦ они готовят еду и варят кофе. Запоминают алгоритм и потом четко следуют инструкции: вслух считают, сколько ложек кофе надо класть. Не каждый хорошо говорит и может рассказать о своем трудовом опыте. За них это делает выполненная работа.

— Конечно, сразу после проекта все они не смогут трудоустроятся, мы это понимаем, но формирование трудовых навыков и умение трудиться не происходит мгновенно, -это многолетний труд. Тем более, что у этих ребят чаще всего опекаемая ситуация. Их очень многие воспринимают, что он особый, значит, скорее всего, пусть он посидит, пусть он полежит, пусть он ничего не делает, он, наверное, не сможет. И в этой опекаемой ситуации они живут, и, вырастая, некоторые себя детьми считают. Мы понимаем, что в любом случае это ненормально. Даже, если он не пойдет работать, даже если мы будем говорить просто о занятости, а не о трудоустройстве, человек должен себя чувствовать соответственно возрасту. И, кроме того, у него появится больше возможностей и шансов быть включенным в общество, — рассказывает автор проекта Наталья Никулина.

